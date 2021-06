Sezon w pełni, a ratownicy mają pełne ręce roboty. Apelują do plażowiczów o ostrożność

O tym, jak wiele tego typu zgłoszeń wpłynęło do ratowników, może świadczyć krótki post opublikowany w poniedziałek rano na Facebookowej stronie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Pracowity czas dla ratowników

Na szczęście nie było osób poszkodowanych. Rzecznik prasowy nowodworskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, mł. kpt. Jakub Czaplicki, przekazał, że nikt nie ucierpiał w żadnym ze zdarzeń na kąpieliskach. Jak dodaje rzecznik, w części przypadków okazywało się, że nie trzeba było udzielać pomocy - niektóre zgłoszenia wpływały od plażowiczów, którzy widząc porwane przez wiatr materace obawiali się, że ktoś mógł z nich spaść do wody.

Tragedia w Stegnie. Utopił się 22-latek

Choć w ten weekend wszystkie akcje ratunkowe nad morzem miały szczęśliwy koniec, to należy pamiętać, że w tym sezonie doszło już do tragedii na plażach Mierzei. Niecałe dwa tygodnie temu w Stegnie topił się 22-latek. Mimo odnalezienia mężczyzny i długotrwałej resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie udało się go uratować.