Przed gdańskim konwentem: Dlaczego ludzie robią tatuaże? Sposób na ukrycie swoich kompleksów, czy to po prostu upodobanie?

Dlaczego tatuaże stały się popularne?

Postrzeganie tatuaży zmieniło się wraz z upływem lat, ale do ich popularności przyczynili się ludzie kultury, show-biznesu, celebryci, czy gwiazdy estrady . Coraz częściej głównym sposobem na wyrażenie siebie było zdobienie ciała rysunkiem.

Dlaczego ludzie robią tatuaże?

Tu odpowiedzi jest tyle, ile osób z tatuażami i stojącymi za nimi indywidualnymi historiami. Jednak ta najważniejsza, to niezmiennie chęć widocznego podkreślenia osobowości. Dzięki tatuażom wyrażamy siebie i to, czego nie jesteśmy w stanie wysłowić. Dla niektórych dziara to tożsamość.