Projekt BO, który zakładał monitorowanie gdyńskich drzew wycofany. "I tak ostatecznie zostaną one później wycięte, wbrew mieszkańcom"

- W proteście do masowej wycinki drzew w ścisłym centrum Gdynia wycofuję nasz zgłoszony Projekt Miejski w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego "Działania na rzecz zachowania zieleni wysokiej w mieście" - napisał Tomasz Arczyński, projektodawca. - Nie widzimy sensu przeznaczania dodatkowego budżetu (w ramach projektu BO) dla jednostek miejskich w celu monitorowania zdrowia dojrzałych drzew, gdy ostatecznie zostaną one później wycięte (bez lub wbrew wynikom konsultacji z mieszkańcami) pod pretekstem realizacji innej inwestycji. Wydziały miasta (wraz z włodarzami miasta Gdynia) odpowiedzialne za pielęgnację drzew w mieście powinny zastanowić się, czy te masowe wycinki są zgodne z aktualnym trendem do zachowywania jak największej ilości dojrzałej zieleni w mieście, oraz na co skazują mieszkańców "KLIMATycznego centrum" w ramach tych wycinek.