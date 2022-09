Prezydent Andrzej Duda na otwarciu przekopu Mierzei Wiślanej: Polska zwycięża tutaj!

Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Prezydent RP Andrzej Duda dokonał uroczystego otwarcia inwestycji

- Z wielką przyjemnością i radością jako prezydent RP chcę ogłosić, że mimo trudnego położenia, trudnego czasu, Polska zwycięża na Mierzei Wiślanej. Jest to zwycięstwo wszystkich tych, którzy rozumieją słowo suwerenność, rozumieją znaczenie suwerenności - zaczął swoje przemówienie w czasie otwarcia przekopu 17.09.2022 prezydent Andrzej Duda.

- Wszystkich tych, którzy rozumieją, że państwo, które uważa się za poważne, jest państwem bez kompleksów, które rozumie swój potencjał, historię i swoje znaczenie, nie może sobie pozwolić na to, by być państwem zależnym, by ktoś inny decydował o jego ważnych i strategicznych sprawach. Tak było przez cały ten ogromnie trudny okres od 1945 roku, kiedy na Zalew Wiślany nie można było wpłynąć bez zgody Związku Radzieckiego, a w ostatnich latach Federacji Rosyjskiej - mówił prezydent RP. - Wiemy wszyscy, ile na przestrzeni tych dziesięcioleci było problemów i trudności, bardzo często sztucznie tworzonych tylko po to, by po prostu uniemożliwić tę komunikację i funkcjonowanie polskim ośrodkom zlokalizowanym nad Zalewem Wiślanym, jak choćby Elblągowi. A port w Elblągu de facto popadł w zapomnienie, bo uniemożliwiono mu normalną żeglugę. Mówiono o tym od bardzo dawna, mówili to ci, którzy rozumieli, co to znaczy Polska jako państwo silne, suwerenne samo decydujące o sobie i samo rządzące się, że Polska potrzebuje tego przejścia, by się od tej rosyjskiej decyzji uniezależnić. Mówił o tym jasno już kilka lat temu pan premier Jarosław Kaczyński, w roku 2006. Nie udało się wtedy tej inwestycji zrealizować. Czas był zbyt krótki, a zamierzenie inwestycyjne, co widzimy dzisiaj, ogromne.