Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną uroczyście otwarty (17.09.2022)! Na Zalew Wiślany z pominięciem Cieśniny Piławskiej!

Trwa otwarcie Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Droga wodna łącząca Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym z pominięciem Cieśniny Piławskiej

•14:15

Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną uroczyście otwarty!

Symbolicznego otwarcia dokonali wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk wraz z kpt. ż. w. Pawłem Perkowskim z Kapitanatu Nowy Świat.

•13:59

- Nie ma mowy o wolności państwa, które nie zna swojej historii - mówił kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki, przewodniczący Konwentu Morskiego.

Kapitan Sulatycki w swoim wystąpieniu odwołał się do symbolili daty otwarcia przekopu. Wspomniał, że 17 września 1939 roku dużo mówi o tym, jak historię Polski określa sinusoida przeżyć narodowych. Przywołał osobę Eugeniusza Kwiatkowskiego, budowniczego Portu w Gdyni, miasta Gdyni, wicepremiera, który również planował budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

•13:50

- Przekop Mierzei Wiślanej to strategiczna inwestycja dla Polski - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. - Dzięki niej po raz pierwszy w powojennej historii Polski będzie możliwość wpłynięcia na Zalew Wiślany z pominięciem rosyjskich wód terytorialnych. Zasadność decyzji rządu o rozpoczęciu tej inwestycji jest szczególnie widoczna w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej. 17 września uruchamiamy Kanał Żeglugowy. W tym dniu statki zyskają swobodny dostęp do wszystkich portów Zalewu Wiślanego i, co najważniejsze, do portu morskiego w Elblągu. W ten sposób zakończy się pierwszy, najważniejszy etap tej inwestycji.

•13:45

- Otwieramy dzisiaj kanał żeglugowy, to droga wolności, droga nowych szans, droga nowych możliwości - mówił premier Mateusz Morawiecki. - Symbolicznie zrywamy dzisiaj ostatnie pęta zależności od Rosji. Wierzyliśmy za naszymi przodkami, że morze jest wielką szansą dla Rzeczpospolitej, otwarcie na Bałtyk. Jedno wspaniałe wybrzeże, które daje nam szansę rozwoju. Ta szansa musi być wykorzystana, kanał przez Mierzeję Wiślaną jest świadectwem woli Polaków, świadectwem dążenia Polski do bycia narodem silnym, niezależnym i suwerennym.

Jakub Steiborn

•13:30

- Połączenie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego jest niezwykle ważne dla Polski, to wyjątkowy dzień - mówił prezes PiS, Jarosław Kaczyński. - To ważny dzień, dzień, kiedy tworzy się perspektywa rozwoju portu w Elblągu, perspektywa rozwoju tej ziemi, perspektywa rozwoju Warmii i Mazur. Trzeba w tym kierunku iść. Wierzę, że otwarcie nowej drogi wodnej da impuls do rozwoju, aby to, co jest naszym marzeniem, by Polska była naprawdę niepodległa, była naprawdę suwerenna, była silnym liczącym się państwem uda się nam zrealizować.

•13:15

- Mimo trudnego położenia Rzeczpospolitej Polskiej w tej części Europy od ponad tysiąclecia, mimo wichru wojen, które przyciskały nas do ziemi, mimo wielu tragedii, które przeżyły pokolenia Polaków, mimo lat komunizmu, mimo wszystkiego tego Polska dzisiaj zwycięża, zwycięża tu na Mierzei Wiślanej - powiedział Prezydent RP Andrzej Duda.