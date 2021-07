Pracodawcy chcą dostępu do informacji o zaszczepionych. "To pomoże przygotować się przed ewentualną czwartą falą"

W Polsce coraz większe obawy budzi możliwość wybuchu czwartej fali pandemii. Może ona opierać się na wariancie Delta koronawirusa, który zaczyna rozprzestrzeniać się w Europie. Według lekarzy jest on dużo groźniejszy od dominującego dotychczas w Polsce wariantu brytyjskiego. Ministerstwo Zdrowia zaapelowało do pracodawców o utrzymanie pracy zdalnej tam, gdzie jest to możliwe. Ale wielu przedsiębiorców, np. z branży produkcyjnej czy budowlanej, nie może sobie na to pozwolić. Pełni obaw są też restauratorzy, którzy dopiero co otworzyli swoje lokale i nie chcieliby znów ograniczać swojej działalności. Dlatego organizacje pracodawców domagają się od rządu, aby jak najlepiej przygotował państwo na ewentualną czwartą falę. Konfederacja Lewiatan wskazuje, że konieczne jest wdrożenie konkretnych rozwiązań.

- Coraz bardziej obawiamy się możliwości wystąpienia czwartej fali zakażeń, spowodowanej nowym wariantem koronawirusa. W tej sytuacji zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy staje się priorytetem. Na przedsiębiorcach ciąży odpowiedzialność nie tylko za zdrowie pracowników, ale i firmę. Jeśli nie przygotujemy się dobrze do czwartej fali pandemii, grożą nam kolejne obostrzenia, których negatywne skutki znowu odczują przedsiębiorcy i pracownicy – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.