Praca sezonowa w Gdańsku. Gdzie szukać? Czy takie zajęcie będzie mocnym punktem w CV? Radzi Łukasz Iwaszkiewicz z Gdańskiego Urzędu Pracy

Jakie oferty pracy sezonowej pojawiają się w Gdańskim Urzędzie Pracy? Czego jest najwięcej? Mogę prosić o kilka przykładów?

Ze względu na turystyczną specyfikę naszego regionu, rynek pracy sezonowej w miesiącach letnich wygląda bardzo podobnie jak latach ubiegłych. Już od maja przedsiębiorcy zgłaszają zapotrzebowanie m.in. na pracowników hoteli (recepcjonistów, pokojowe, personel sprzątający), małej gastronomii (kucharzy, pomocników kucharzy, kelnerów, barmanów), a także sprzedawców na różnego rodzaju stoiskach. Wśród ofert pracy sezonowej znajdują się również pojedyncze propozycje dla ogrodników, wychowawców na koloniach czy pracowników biur turystycznych.

Czy tego typu ofert jest więcej niż np. rok temu?

Od początku maja do końca września 2020 r. GUP zarejestrował 25 ofert pracy dla kucharzy, 64 dla pomocników kuchennych, 18 dla recepcjonistów oraz 22 dla kelnerów/barmanów. Łączni było to więc 129 propozycji zatrudnienia. W tym roku (od początku maja do 12 lipca) w dyspozycji urzędu pracy znajdowało się natomiast 28 ogłoszeń dla kucharzy, 40 dla pomocy kuchennej, 10 dla recepcjonistów i 12 dla kelnerów barmanów. Daje to razem 90 ogłoszeń, jednak sezon wakacyjny dopiero się rozpoczyna i z każdym tygodniem liczba zgłoszeń z pewnością będzie rosła.