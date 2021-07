Odkryj swoje mocne strony i na nich buduj karierę zawodową. Jak wykorzystać talenty w pracy radzi doradca zawodowy, Katarzyna Burda-Kosałka

Centrum Rozwoju Talentów skończyło już 5 lat działalności. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą – czym zajmuje się Centrum, kto może skorzystać z jego pomocy? I od razu – w ramach podsumowania tego pięciolecia zapytam: jak przyczyniło się do zmiany życia zawodowego mieszkańców Gdańska istnienie Centrum?

Centrum Rozwoju Talentów jest jednostką Gdańskiego Urzędu Pracy. Jesteśmy nowoczesnym, gościnnym i przyjaznym miejscem dla wszystkich osób poszukujących wsparcia w kreowaniu swojej kariery zawodowej. Naszym priorytetem jest pomoc w budowaniu mocnych stron, wspieraniu rozwoju talentów oraz planowaniu kariery i edukacji. Pracujemy zarówno z osobami dorosłymi, które poszukują swojego miejsca w życiu zawodowym, jak i z młodzieżą stojącą przed wyborem szkoły lub kierunku studiów. Podczas rozmowy doradczej korzystając z różnorodnych testów dobranych do indywidualnych potrzeb pomagamy naszym klientom odkrywać ich talenty i mocne strony. W ramach naszej działalności prowadzimy również warsztaty skierowane do osób dorosłych i młodzieży, targi, konferencje oraz webinary. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.centrumtalentow.pl oraz do śledzenia naszych social mediów i zachęcamy do korzystania z wszystkich naszych usług, które są bezpłatne.