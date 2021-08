Poszukiwania pasażera promu Nova Star na Morzu Bałtyckim. Mężczyzny do tej pory nie odnaleziono. Działania prowadzi szwedzka policja

Na Morzu Bałtyckim w niedzielę, 8 sierpnia zaginął pasażer promu Nova Star. Jak dotąd, poszukiwania mężczyzny nie przyniosły skutku. Oficjalne oświadczenie w tej sprawie wydał armator jednostki – Polska Żegluga Bałtycka.

W dniu 08.08.2021 w rejsie do Nynäshamn na promie Nova Star Kapitan został poinformowany o tym, że wpsółpodróżujący nie mogą znaleźć jednego ze swoich znajomych. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa żeglugi Armatora przeszukano prom. Przeszukanie zakończyło się negatywnie w związku z tym, niezwłocznie poinformowane zostały szwedzkie służby bezpieczeństwa JRCC SWEDEN (Sweden Search & Rescue). Informacja o zdarzeniu została również przekazana do Agenta Armatora w Szwecji. Po zawinięciu promu do portu szwedzka policja przeprowadziła rutynowe czynności. Działania do tej pory nie doprowadziły do odnalezienia zaginionego – czytamy w oświadczeniu.