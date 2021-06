Port we Władysławowie nie został uwzględniony w Krajowym Planie Odbudowy. Pomorze protestuje i pisze list do premiera

Na morsko-energetycznym biznesie miało też szansę zarobić Władysławowo, bo tutejszy port - obok Łeby i Ustki - jest najbardziej dogodnym miejscem serwisowym dla tego rodzaju inwestycji. Miało, bo portu Władysławowo nie wpisano do Krajowego Planu Odbudowy, który trafił do Komisji Europejskiej.

Polskie farmy wiatrowe na Bałtyku mogą być świetnym stymulantem rozwoju gospodarczego na lądzie - to m.in. dlatego ponad rok temu zwarły szyki Port Gdynia, Kosakowo, Gdynia oraz Rumia, by wspólnie powalczyć o swoje miejsce przy stworzeniu zaplecza przemysłowo-usługowe na lądzie. I tak zyskać źródło zarobków.

Z takim projektem nie zgadzają się pomorscy marszałkowie, którzy skrytykowali rządowe stanowisko i zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego. A razem z nimi też członkowie Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku .

Rządowy KPO nie pominął kompletnie portowych inwestycji, bo te będą - ale w Łebie i Ustce. Lecz ani słowem nie wspomniano w nim o Władysławowie . Pomorscy marszałkowie chcą przekonać premiera, że Władysławowo powinno dołączyć do obu już uwzględnionych portów.

- Region pomorski może odegrać kluczową rolę w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, a tym samym wziąć udział w zielonej rewolucji krajowej energetyki. Co ważne, położenie naszego regionu sprzyja rozwojowi takich farm zarówno przy ich budowie, jak i przyszłej długoletniej eksploatacji i serwisowaniu - zaznacza marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk . - Zapisy związane z inwestycjami w branże znajdują się m.in. w Strategii Województwa Pomorskiego .

- Jesteśmy przekonani, że ten port także powinien uzyskać wsparcie - piszą sygnatariusze apelu do premiera zwracając uwagę na konsekwencje ewentualnych poślizgów inwestycyjnych. - „ (…) jeśli z jakichś przyczyn Łeba i Ustka nie zdążą zagwarantować oczekiwań, to farmy wiatrowe będą obsługiwane przez zagraniczne porty”.

Porty Darłowo, Kołobrzeg, Władysławowo upominają się o wpisanie do KPO

Marszałkowie zwracają też uwagę na wielkość portu Władysławowo - inne nie dorównują mu pod kątem obsługi większych jednostek serwisowych, które będą obsługiwać farmy wiatrowe. Minusem ma być też ograniczona liczba stanowisk dla jednostek szybkiego reagowania.

To argumenty, które powinny przekonać twórców Krajowego Planu Odbudowy, by wydatkami objąć więcej portów - jak właśnie Władysławowo lub inne z Pomorza Zachodniego.

To nie jedyna przesłanka dla rządu, by w KPO uwzględnić port Władysławowo.

- Jest ich wiele. Ale do najważniejszych należy niewątpliwie to, że ten port jest położony najbliżej farm na Ławicy Środkowej o łącznej mocy 5 gigawatów. To znacząco skraca czas potrzebny na dotarcie służb technicznych czy ratunkowych - mówi Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.