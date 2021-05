Budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Porty Darłowo, Kołobrzeg i Władysławowo upominają się o wpisanie do Krajowego Planu Odbudowy

Przystosowanie portu w Łebie do obsługi serwisowej farm wiatrowych znalazło się w Krajowym Planie Odbudowy. Podobny terminal ma powstać w Ustce, natomiast port instalacyjny w Gdyni. I tutaj głos zabrano w Koszalinie.

– Początkowo mówiło się o pięciu portach: Ustce, Łebie, Władysławowie, Kołobrzegu i Darłowie, jako tych dla obsługi i późniejszego serwisowania wiatraków – zauważa burmistrz Darłowa. – Dziwimy się, że zostały tylko dwa i wyrażamy obawę, że mogą one nie wystarczyć do obsługi takiej inwestycji i później do serwisowania wiatraków.