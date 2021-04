Ponad 70 lat historii gdyńskiego Radmoru na wystawie w Muzeum Miasta Gdyni red

Co będziemy robić kiedy zniesione zostaną obostrzenia? Na pewno wybierzemy się do Muzeum Miasta Gdyni, gdzie, do końca sierpnia, możemy podziwiać kilkadziesiąt lat gdyńskiej historii poświęconej legendarnej firmie Radmor. W muzeum czeka na nas żywa historia komunikacji radiowej, techniki i wzornictwa przemysłowego. Wystawę można też obejrzeć online.