W ciągu następnego roku w Gdyni powstanie projekt Centrum Nowoczesnego Seniora. Miasto zapowiada zieleń i dostępność dla osób starszych

– W centrum Gdyni powstanie przestrzeń zupełnie wyjątkowa: zielona, otwarta, międzypokoleniowa , przyjazna dla użytkowników o różnym stopniu sprawności - mówi Michał Guć , wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Chcemy, by ta aktywność była jak największa i trwała jak najdłużej, by korzystało z niej coraz więcej osób, stąd ciągłe udoskonalanie i rozwijanie oferty CAS oraz Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I takim właśnie krokiem jest decyzja o utworzeniu w sercu Gdyni, przy ul. 10 lutego 26, Centrum Nowoczesnego Seniora. Tworzymy miejsce bez barier, dla gdyńskich seniorek i seniorów, dające możliwości aktywnego spędzania czasu, ale i spokojnej rekreacji, jakich dotąd w naszym mieście nie było i na jakie seniorzy czekają.

W Gdyni ponad 13 tysięcy seniorów korzysta z Centrum Aktywności Seniora, uczestniczy w wykładach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Elementy budynku i zagospodarowanie otaczającego go terenu mają być zaprojektowane tak, by w pełni odpowiadać seniorom.

Na okalającym budynek terenie pojawić się mają elementy rekreacyjne. To m.in. o zacienionych miejscach odpoczynku z siedziskami oraz miejscami na wózki inwalidzkie i możliwością obserwacji otoczenia, pole do gry w bule, szachy plenerowe czy trawnik do jogi lub tai chi. Do dyspozycji CNS oddana zostanie sala gimnastyczna z istniejącym zapleczem, znajdująca się w nowej części kompleksu szkolnego. W pomieszczaniach tzw. łącznika – nowszej części szkoły – mieścić się będzie Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół, zatem planowane jest osobne wejście do części sportowej. Koszt prac, w tym zapewnienie pełnej dostępności oraz wyposażenia budynku, jest szacowany na kwotę 10 mln zł.