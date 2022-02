Ponad 133 mln zł dla Pomorza na 2022 rok z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kontynuacja Funduszu Dróg Samorządowych

- Program służy rozwojowi dróg lokalnych - gminnych i powiatowych - mówił Wojewoda Pomorski, Dariusz Drelich. - To coroczne, od 2019 roku, znaczące dofinansowanie samorządów. W tym roku, w kwocie 133 mln zł, która trafi do samorządów województwa pomorskiego, znalazło się również, za co dziękujemy, ok. 9 mln zł z rezerwy premiera.