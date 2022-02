Nawet jeśli nie pracowałeś, możesz dostać emeryturę lub rentę. ZUS na Pomorzu wypłaca 146 tzw. świadczeń w drodze wyjątku

Emerytury i renty w drodze wyjątku - kwota

Kto może otrzymać emeryturę w drodze wyjątku?

Świadczenie w drodze wyjątku - jak czytamy w przepisach - mogą uzyskać ubezpieczeni oraz pozostali po nich członkowie rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków do otrzymania normalnej emerytury lub renty.

To osoby, które nie mogą - ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek - podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają środków do życia. Warunki te muszą być spełnione łącznie. Świadczenie nie jest przyznawane z urzędu, trzeba w tej sprawie złożyć wniosek do ZUS i udokumentować w nim trudną sytuację życiową.