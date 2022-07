Pomorze na realizacje 94 zadań otrzymało ponad 200 mln zł w ramach III edycji Polskiego Ładu Daniel Nawrocki

Trzecia edycja Polskiego Ładu w skali kraju to ponad 4 miliardy złotych finansowej pomocy. Pozytywną rekomendację do otrzymania środków z budżetu państwa uzyskało ponad 1800 wniosków. Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego wynosi 2 procent. Ponad połowa wszystkich gmin w Polsce, czyli ponad 1300, skorzysta z tej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w sali im. Lecha Kaczyńskiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem Dariusza Drelicha, wojewody pomorskiego.