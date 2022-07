Dofinansowanie pomorskich szpitali. Przeznaczono kwotę aż 20 milionów złotych [ZDJĘCIA]

CZYTAJ TEŻ: Ważna zmiana w programie Czyste Powietrze. Będą przedpłaty

Panie Marszałku, szanowni Państwo- zaczęła pani prezes szpitala w Kościerzynie - te środki będą przeznaczone na rehabilitację, w szczególności osób, które na własnej skórze doświadczyły COVID-19. W przypadku Kościerzyny, będzie to zaadaptowanie pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na rejestrację, szatnię dla pacjentów, pokoje do indywidualnej rehabilitacji pacjentów, o których mówiliśmy, pokojów do kinezyterapii wraz z wymaganym do tego sprzętem, hydroterapii. Jest to też światło dla Dzierżążna, by oprócz obszaru rehabilitacji zmienić opiekę senioralną, i zmierzamy w kierunku Kaszubskiego Centrum Senioralnego. Mamy także w planach wybudowanie groty solnej. Będziemy starać się zagospodarować te pieniądze tak, by jak najlepiej służyć ludziom.