Pomorze. Dzieci ustawiły butelki po piwie i zrobiły zawody w rzucaniu kamieniami. "Strzelnica" znajdowała się między torami i jezdnią | FOTO

Dyżurny Straży Miejskiej w Wejherowie otrzymał zgłoszenie, że na torach kolejowych nad tunelem węzeł Kwiatowa młodzi chłopcy urządzili "zawody" w rzucaniu kamieniami do pustych butelek po piwie.

Te ustawili wygodnie na murku oddzielającym torowisko od tunelu.

- Nie dość, że nieletni znajdowali się na torowisku, to kamienie, którymi rzucali w butelki, mogły w każdej chwili spaść wprost na pojazdy jadące tunelem - informuje Zenon Hinca, komendant wejherowskiej SM. - Gdyby tej wielkości kamienie, jakimi celowali do butelek, trafiły w szybę czołową pojazdu, to tragedia gotowa.