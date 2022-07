Pomorskie. Uwaga! Nadchodzi silny wiatr! Jest ostrzeżenie IMGW. Na Bałtyku sztorm! 12.07.2022 r.

Na Bałtyku przewidywany jest sztorm. Wiatr w niektórych częściach wybrzeża może zwalać z nóg! 12.07.2022

Wiatr w niektórych miejscach województwa pomorskiego we wtorek 12 lipca (2022 r.) może osiągać prędkość 50km/h, a w porywach przekraczać nawet 80km/h. Na wzmożone zjawiska atmosferyczne narażone są przede wszystkim wschodnie powiaty województwa. Ostrzeżenia dotyczą także sztormu na Bałtyku.

- IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie wydało ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie w części wschodniej strefy brzegowej — poinformowano w komunikacie.

Obszar objęty szczególnymi ostrzeżeniami dotyczy części wschodniej wybrzeża, rozciągającej się od Latarni Rozewie do wschodniej granicy Polski. Komunikaty zostały wydane na okres od godz. 11:00 do godz. 24:00 we wtorek, 12 lipca.