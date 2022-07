Trąba wodna przeszła przez Zatokę Gdańską. Niesamowite nagranie krąży w sieci. WIDEO

Trąba wodna na Bałtyku. Niesamowite nagrania krążą w sieci. WIDEO

Trąby wodne na Bałtyku. Jak i dlaczego powstają?

Trąby wodne są coraz częściej spotykane nad Morzem Bałtyckim. Powstają przeważnie od wiosny do jesieni, najczęściej późnym latem. Ma to ścisły związek z procesem powstawania tego zjawiska, który jest podobny do powstawania trąby lądowej. Nad stosunkowo ciepłe, nagrzane wody Morza Bałtyckiego nasuwa się zimne powietrze tworząc dogodne warunki do powstania rotacji podczas mieszania się mas powietrza. Zdarza się, że trąby wodne przechodzą na ląd. Wbrew popularnej opinii trąba wodna nie zasysa wody do leja.

