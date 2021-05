Polski Ład. Ekspert: To zapowiedź wyższych podatków. Zabieranie bogatym, żeby dać biedniejszym, móże się źle skończyć

GORĄCY TEMAT Polski Ład. PiS zapowiada zmiany m.in. w służbie zdrowia i emeryturach. Będą dodatkowe pieniądze dla rodzin

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki w sobotę na konferencji prasowej przedstawili program reform społeczno-ekonomicznych, czyli zapowiadany od tygodni Polski Ład. Czekają nas zmiany m.in. w systemie zdrowia i podniesienie sumy wolnej od podatku do 30 tys. zł - to oznacza, że emerytura do 2,5 tys. zł ma być nieopodatkowana. Zmiany dotyczą też rodzin. - Oprócz 500 plus i 300 plus dodajemy kolejny komponent. To rodzinny kapitał opiekuńczy. To 12 tys. zł na drugie, trzecie i kolejne dzieci. Do wykorzystania elastycznego pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia - ogłosił premier Mateusz Morawiecki.