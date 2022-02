Polska gospodarka ruszyła z kopyta. PKB pod koniec ubiegłego roku wzrósł o 7,3 proc.

PKB w czwartym kwartale 2021 r.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek dotyczący wzrostu Produktu Krajowego Brutto za czwarty kwartał 2021 r. Szacunkowy wzrost PKB na poziomie 7,3 proc. oznacza, że pod koniec 2021 roku polska gospodarka była w lepszej kondycji niż pandemią.

Większe spożycie i więcej inwestycji

"Gospodarka zakończyła ubiegły rok na wysokich obrotach, co daje solidny punkt wyjścia na 2022. Spożycie gospodarstw domowych zwiększyło się o ok. 8 proc. rok do roku, a inwestycje o blisko 12 procent. Pozytywny wkład zmiany stanu zapasów był zbliżony do 4 proc. (…)" – ocenili ekonomiści banku ING.