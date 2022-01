Polonia w Niemczech a mniejszość niemiecka w Polsce – Sejm przywraca symetrię

Integracja po europejsku

Równolegle do „integracji” prowadzonej na obszarze państwa niemieckiego, prowadzona jest również „unifikacja narodowa” w ramach Unii Europejskiej. Jednym z jej największych entuzjastów są Niemcy. To oni postulują budowę Stanów Zjednoczonych Europy i tak zwanego „społeczeństwa otwartego”. Oni najgłośniej domagają się od rządów państw członkowskich UE przekazania jej kompetencji z zakresu bezpieczeństwa, wymiaru sprawiedliwości, klimatu, migracji i podatków, a de facto całkowitego podporządkowania państw narodowych rządowi w Berlinie. To Ursula von der Leyen, działaczka niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, stoi na czele Komisji Europejskiej, a Donald Tusk jest szefem Europejskiej Partii Ludowej - największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim. Protegowany Angeli Merkel był też do roku 2019 przewodniczącym Rady Europejskiej.