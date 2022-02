Politolog dr Łukasz Wyszyński: Dla nas wyzwaniem może być ewentualna fala uchodźców z Ukrainy

Wojska Władimira Putina zaatakowały kilka baz lotniczych w całej Ukrainie. Rosyjskie wojska lądowe zaczęły też atak w Donbasie. Wielu komentatorów powtarzało, że na otwartą wojnę Putin się nie zdecyduje. Czy jego działanie jest zaskoczeniem i jak je interpretować, jak sytuacja może się rozwinąć?

Wydawało się, że będziemy mieli do czynienia z długotrwałą eskalacją konfliktu bez zdecydowanych działań militarnych, z graniem na destabilizację Ukrainy. Na razie jesteśmy bliżsi scenariusza z Gruzji, gdzie doszło do błyskawicznej operacji wojskowej. Intensywność rosyjskich działań i ich tempo jest jednak zaskoczeniem. Federacja Rosyjska przeprowadziła ataki lotnicze na kluczową infrastrukturę sił zbrojnych Ukrainy. Widać, że dąży do tego, aby lotnictwo ukraińskie nie mogło swobodnie operować na terenach, na które weszli Rosjanie. Putin zdecydował się na atak od strony północnej i południowej. Rosyjskie siły weszły też prawdopodobnie ze strony Białorusi. Mamy też oddziaływanie ze strony Morza Czarnego na Odessę i okolice. Wygląda na to, że Federacja Rosyjska zdecydowała się na plan maksimum i nie chodzi jej jedynie o to, by być obecna na terenach samozwańczych republik. Przypomnę, że separatyści nie zajęli całych obwodów donieckiego i ługańskiego, tylko ich części. Możliwe jest więc to, że celem Rosji jest zajęcie większego terytorium Ukrainy.