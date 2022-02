Politolog dr Łukasz Wyszyński: Sankcja dotycząca Nord Stream 2 jest ważna. Ważniejsze, co stanie się z gazociągiem w dłuższej perspektywie?

Po co w ogóle Rosji Ukraina?

Co teraz zrobi Ukraina?

Z jednej strony deklaracja Putina spowodowała oddech, bo nie ma inwazji, ale jest dalsze eskalowanie konfliktu. Pewne jest jedno, Putin podbił stawkę. Niektórzy uważają, że skoro nie dokonał pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, to przyjdzie mu się wycofać albo przenieść konflikt na nowe otwarcie. I wygląda na to, że mamy takie nowe otwarcie. Piłka jest teraz po stronie Ukrainy. Możliwe jest tu szukanie nowego porozumienia z Rosją, a więc próby zamrożenia konfliktu w jakimś miejscu. Może też być tak, że Rosja będzie starała się sprowokować, w sposób mniej lub bardziej jawny, do tego, by dać sobie pretekst do eskalowania konfliktu i wprowadzenia armii rosyjskiej na pozostały teren Ukrainy. Takie działanie może tłumaczyć koniecznością zniszczenia sił, które – według niej - zagrażają dwóm uznanym przez siebie państwom. Federacja Rosyjska może mówić, że chce zapewnić bezpieczeństwo tym państwom i może wskazać siebie jako gwaranta tego bezpieczeństwa. Jest jeszcze trzeci wariant, najmniej prawdopodobny. Ukraina może zdecydować się na operację wojskową, żeby utracone tereny odbić. Ale to byłby już jednoznaczny pretekst dla Federacji Rosyjskiej do działań militarnych. Myślę, że tak się nie stanie. Jest prawdopodobne, że świat zachodni będzie namawiał Ukrainę do powściągliwości i rozgrywania tej sytuacji w sferze dyplomatycznej. Można spodziewać się kontynuowania konfliktu, próby uzależnienia Ukrainy od Rosji, fragmentaryzacji tego państwa, jego rozbiór czy zmianę władzy. Natomiast nie spodziewałbym się realnej wojny między NATO a Rosją, choć taka groźba teraz wzrosła.