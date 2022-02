Pogrzeb Jakuba Bilskiego. Ratownicy w całym kraju zdobyli się na szlachetny gest

Jakub Bilski był ratownikiem medycznym. Cieszył się sporą sympatią wśród kolegów z pracy. Dowodem może być fakt, że po jego śmierci ruszyli ze zbiórką pieniędzy. W ten sposób chcą wspomóc ukochaną mężczyzny, a także jego dwoje dzieci.

Ś.P. Jakub Bilski miał 38 lat — czytamy na portalu zrzutka.pl — Przez 15 lat był ratownikiem medycznym i pracował m.in. w Gdańskim Pogotowiu Ratunkowym. Krótkie życie Kuby przerwała tragedia — osierocił dwójkę dzieci — Witka 2 lata i Matyldę 5 lat. Pozostawił też żonę, rodziców, rodzeństwo. Był jedynym żywicielem swojej rodziny. Pracował ponad 300h godzin w miesiącu. Był bardzo dobrym człowiekiem, nigdy nie odmawiał wsparcia — nikomu. Zbiórką chcemy oddać rodzinie Kuby to, co on sam robił dla nas wszystkich, czyli bezinteresownie pomagał.