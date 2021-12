Podwyżki stopy procentowej 2021. Zmiany Rady Polityki Pieniężnej. Kredyty hipoteczne będą droższe

Stopy procentowe - „przeciętny kredyt”, czyli jaki?

Za taki przyjmuje się zobowiązanie na około 190 tys. złotych, do którego spłaty zostało jeszcze 18 lat. To sytuacja osób, które niemal osiągnęły półmetek spłat.

Więcej do stracenia mają jednak ci, którzy mieszkanie kupili niedawno. W ich przypadku, taki wzrost rat będzie o wiele bardziej odczuwalny. Jeżeli ktoś w ostatnim czasie ktoś zaciągnął kredyt hipoteczny w wysokości 300 tys. złotych, na 25 lat - we wrześniu miał do czynienia z oprocentowaniem na poziomie 2,85 proc. Obecnie oprocentowanie takiego długu wzrosło do około 4,8 proc. Wyjściową ratę kredytu można zatem oszacować na 1,4 tys. zł. Po uwzględnieniu przez bank dotychczasowych podwyżek stóp procentowych, rata wzrośnie do około 1,7 tys. zł złotych.