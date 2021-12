Wystąpiły "trudności w zbilansowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego". Czy to znaczy, że Polsce grozi blackout?

Grozi nam blackout?

Wśród internautów zawrzało. - Czy to znaczy, że nie będzie prądu, że grozi nam globalna awaria i egipskie ciemności? – dopytywali. RCB wyjaśniło, że nic z tych rzeczy. Polska nie jest zagrożona blackoutem, a post ma wyłączenie charakter edukacyjny i prewencyjny. Ale na tym nie koniec. Na niektórych padł blady strach po przeczytaniu komunikatu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Operator napisał, że w poniedziałek wystąpiły trudności w zbilansowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego. Problemy są też spodziewane we wtorek. Co więcej, PSE poprosiły o pomoc inne państwa.