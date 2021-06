Podpisano umowę na budowę kolejnego odcinka trasy S6 pomiędzy Skórowem a Leśnicami

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Müller wzięli udział w podpisaniu umowy na projekt i budowę 11-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S6 Skórowo - Leśnice w województwie pomorskim

. -Dzisiejsze podpisanie umowy na realizację kolejnego już odcinka trasy S6 to dotrzymywanie słowa. To bardzo dobre wiadomości dla wszystkich mieszkańców Pomorza, szczególnie tych mieszkających w Słupsku, Lęborku czy okolicach

- powiedział Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu i poseł na Sejm RP.

-W ostatnim czasie mamy przyjemność podpisywać kolejne umowy na realizację w niespodziewanie krótkim czasie. To sprawne działania organizacyjne pozwoliły na takie tempo. To świetna wiadomość dla mieszkańców Słupska i całego Pomorza. Obecna umowa to rozpoczęcie realizacji dwujezdniowej drogi ekspresowej S6 między węzłami Skórowem a Leśnicami o długości kolejnych 11 km. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Słupska, Lęborka i Pomorza.