Początek roku 2023 pod znakiem nieznacznego wzrostu bezrobocia na Pomorzu i spadku liczny wakatów. Jaki będzie cały rok?

Bezrobocie na Pomorzu w 2023 r. Jak wygląda sytuacja?

Z szacunków wynika, że stopa bezrobocia wzrosła we wszystkich powiatach - największy odnotowano w powiatach: chojnickim, człuchowskim, malborskim oraz słupskim - wzrost o 0,6 pkt. proc.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 45 211, czyli o 2 810 osób (tj. o 6,6 proc.) więcej niż przed miesiącem i o 3 946 osób (tj. o 8,0 proc.) mniej niż w styczniu 2022 r. Osiągnęła tym samym poziom z kwietnia ub. roku. We wszystkich powiatach województwa pomorskiego odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2022 r.

Optymizmem nie napawa za to wskaźnik wakatów. Wprawdzie w styczniu 2023 r. do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 6 015 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 134 (tj. o 2,3 proc.) więcej niż w poprzednim miesiącu, jednak porównując do stycznia 2022 roku odnotowano spadek ofert pracy z 9 253 do 6 015, tj. o 3 238 (o 35 proc).