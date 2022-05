PlusLiga. 28-letni atakujący Bartłomiej Bołądź przeniesie się ze Ślepska Suwałki do Trefla Gdańsk. Pozostałe ruchy transferowe

Trefl Gdańsk transfery przed sezonem 2022/2023

Bartłomiej Bołądź przez trzy sezony spędzone w drużynie Ślepska Suwałki stanowił o jego sile ataku. Rozegrał na plusligowych parkietach 82 mecze, a w 13 z nich otrzymywał statuetkę MVP. Wychowanek UKS-u Krzyż Wielkopolski zdecydował się na zmiany i od sezonu 2022/2023 grać będzie w Treflu Gdańsk.

- Dziękujemy Bartkowi za trzy lata wspaniałych emocji, wrażeń i wspólnych radości. Wspólnie przeżywaliśmy wzloty i upadki po awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej. Nasi kibice pokochali go nie tylko za grę, ale również skromność i pracowitość. To stale rozwijający się zawodnik, który znacznie przyczynił się do wyników osiąganych przez zespół i przez ostatnie sezony pokazał swoją bardzo dużą, sportową jakość. Czołowe lokaty, osiągane w rankingach ligowych, doskonale obrazują pozycję Bartka w krajowej siatkówce. Życzymy mu wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów - powiedział Wojciech Winnik, prezes zarządu Ślepska Suwałki, w przeszłości atakujący Trefla Gdańsk.