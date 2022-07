Plaga pijanych użytkowników hulajnóg w Sopocie. Teraz słono zapłacą za mandaty. W niedzielę doszło też do groźnego potrącenia

Wzmożone działania sopockiej policji wobec niechronionych uczestników ruchu zaczęły się już w piątek. Od tego czasu mundurowi udaremnili dalszą jazdę 12 osobom w wieku od 18 do 41 lat, które pod wpływem alkoholu kierowały hulajnogami elektrycznymi. Alkomat pokazał u nich od 0,39 do 2,28 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

- U trzech mężczyzn zatrzymanych do policyjnej kontroli alkomat pokazał od 0,39 do 0,5 promila i za jazdę po użyciu alkoholu zostali oni ukarani 1000-złotowym mandatem - podaje rzecznik prasowy KMP w Sopocie. - Kolejnych siedmiu mężczyzn i jedną kobietę funkcjonariusze ukarali mandatami w kwocie 2500 złotych za kierowanie hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości. U nich alkomat pokazał od 0,7 do 2 promili alkoholu.