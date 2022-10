Piłeś, nie jedź. Kilka uwag o przyzwoleniu na patologię. Komentarz Artura Kiełbasińskiego

Nie chcę przesądzać do jakiego przestępstwa (czy wykroczenia doszło), ale wydarzenia z udziałem aktora to z całą pewnością nie "potknięcie". „Potknięcie” to może być nietakt towarzyski, niestosowne zachowanie, incydent obyczajowy. Jazda po alkoholu to nie jest „potknięcie”. Podobnych wpisów i wypowiedzi było mnóstwo, pojawiła się lawina wypowiedzi minimalizujących rangę zdarzenia. Spekulacje - "uciekał z miejsca zdarzenia czy nie uciekał" urosły do rangi sporu doktrynalnego. Opowieści, że wypicie "jednego piwka" to nic strasznego pojawiały się w mediach społecznościowych co chwilę. Nie szkodzi, że aktor nigdy nie mówił o "jednym piwku", ale takie określenie miało pokazać, że tak naprawdę "nic się nie stało".