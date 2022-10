FELIETON: Miliony, które przydałyby się w Gdańsku, czyli dywidenda płynie do Lipska - pisze Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny

Od niemal dwóch dekad spółka dystrybuująca ciepło w Gdańsku i kilku innych miastach Pomorza nie jest spółką w pełni komunalną, ale swoistą hybrydą. 82% udziałów w firmie posiada niemiecka firma z Lipska - Leipziger Stadtwerke, reszta udziałów należy do Miasta Gdańsk.

Skutek tego podziału jest oczywisty, najwięcej korzyści z takiego podziału kapitału ma spółka z Lipska. I nie jest to tylko teoria - od lat, regularnie GPEC wypracowuje znaczące zyski. W 2021 r., jak wynika z raportu rocznego, było to ponad 62 mln zł. Co się dalej stało z tymi środkami?

Podzielono je proporcjonalnie i ok. 10 mln euro trafiło do Lipska. Nie pierwszy raz. Dywidenda wypłacana niemieckiemu udziałowcowi stała się swoistym, corocznym "obyczajem" finansowym. Dla niemieckiego inwestora gdańska spółka jest świetnym interesem. Dla mieszkańców Gdańska (i kilku innych miast), jest interesem znacznie gorszym.