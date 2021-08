Walory estetyczne to nie wszystko. UOKiK podpowiada, jak wybrać ergonomiczny tornister

- Tornister to podstawowy punkt na liście wyprawki szkolnej – wyjaśnia Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. - Przy wyborze warto zwrócić uwagę na jego funkcjonalność, wytrzymałość oraz przede wszystkim bezpie­czeństwo dla kręgosłupa dziecka. Jak można to sprawdzić w praktyce? Wyjaśniamy to w #UOKiKtestuje, w którym zbadaliśmy 10 modeli tornistrów różnych marek. Spe­cjaliści z laboratorium UOKiK ocenili tor­nistry pod kątem obecności odblasków, funkcjonalności i wytrzymałości. Spraw­dzili też, ile waży każdy model, i czy spody tornistrów są wodoodporne.