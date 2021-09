PERN ukończył budowę Terminala Naftowego w Gdańsku. Minister Piotr Naimski: Dzięki takim inwestycjom poprawiamy bezpieczeństwo energetyczne

Jak informuje Katarzyna Krasińska z PERN S.A. w zeszłym roku polska baza surowcowa powiększyła się o blisko 500 tysięcy m3 nowych pojemności na ropę naftową zlokalizowanych u wybrzeży Bałtyku. - W Bazie Gdańsk zakończyła się budowa dwóch stutysięczników, a kilka miesięcy później Terminal Naftowy w Gdańsku powiększył się o 4 zbiorniki o łącznej pojemności 345 tysięcy m3. Nowy zbiornik kończy etap rozbudowy Terminala Naftowego w ramach programu Megainwestycji. Program wynika z przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, ujęty jest również w strategii PERN - dodała rzecznik spółki.

Otwarcie Terminala Naftowego w Gdańsku zainicjował minister Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

- To bardzo miły moment, kiedy po długim czasie, bowiem po niemalże 2,5 roku spotykamy się tutaj, w miejscu Terminala Naftowego w Gdańsku. Dzięki takim inwestycjom, takim jak rozbudowana terminala znacznie poprawimy bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej do Polski. Wydanych zostało prawie 800 milionów złotych, pojemności, które w tej chwili są oddawane pozwalają PERN-owi w skuteczny sposób zapewnić bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej do Polski. PERN kontynuuje serię dużych strategicznych inwestycji. Terminal Naftowy w Gdańsku to jedna z nich. Warto nadmienić chociażby przygotowania do budowy drugiej nitki rurociągu, który połączy Gdańsk z Płockiem - podkreślił minister Piotr Naimski i dodał: