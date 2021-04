Pedofile z Gdańska aresztowani. Zatrzymano mężczyzn, którzy wykorzystywali seksualnie 14-latkę

Kryminalni podejrzewali, że jeden z mężczyzn może być uzbrojony, dlatego do zatrzymania go skierowano kontrterrorystów, którzy weszli do mieszkania na terenie Gdańska, obezwładniając go. W tym samym czasie, w innej części miasta, doszło do zatrzymania drugiego z podejrzanych.

W mieszkaniach zatrzymanych policjanci zabezpieczyli nośniki danych takie jak dyski, pendrivy, aparaty fotograficzne, które zostały przekazane do badań biegłemu z zakresu informatyki śledczej.