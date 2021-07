Partia Razem zawiadomiła NIK. Oczekuje sprawdzenia, czy w Gdańsku dochodziło do nieprawidłowości w zakresie przeprowadzanych remontów Karol Uliczny

„Liczymy, że audyt Najwyższej Izby Kontroli wyeliminuje nieprawidłowości w funkcjonowaniu Gdańskich Nieruchomości oraz wskaże ewentualne rozwiązania, które naprawią wadliwe mechanizmy” – piszą w skardze do NIK przedstawiciele Partii Razem. Poniedziałkową konferencję prasową (19.07.2021 r.) zorganizowano przed budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 597, znanym w Gdańsku jako kamienica sprzedana z lokatorami. Według trójmiejskich działaczy partii, którym towarzyszyła posłanka Magdalena Biejat, to jeden z przykładów działalności miasta pozostawiających wiele do życzenia.