Paraliż lotniska w Gdańsku. Trudny czas dla podróżnych. Kolejni kontrolerzy na zwolnieniach lekarskich 05.11.2022

Paraliż lotniska w Gdańsku. Duże opóźnienia i odwołane loty. Na co muszą przygotować się pasażerowie?

Kolejni kontrolerzy pracujący na zbliżeniach w Gdańsku udali się na zwolnienie lekarskie. W sumie zaświadczenie od lekarza przedstawiło 10 osób. Co to oznacza w praktyce? Zatrzymanie, w dużej mierze, ruchu powietrznego nad Gdańskiem.

Od niedzieli 6 listopada 2022 roku ruch na Porcie Lotniczym w Gdańsku będzie wstrzymany od 00:00 do 2:00, od 6:00 do 14:00, od 16:00 do 17:00, od 19:00 do 20:00. Od 21:00 do 6:30 w poniedziałek 7 listopada.

To duże utrudnienie dla pracy i obsługi samolotów w Gdańsku, tym bardziej, że kontrolerzy powinni pracować na zmianach 2-osobowych, bowiem w przypadku 1-osobowej zmiany kontroler może naprowadzić maksymalnie 5 samolotów w ciągu godziny, a więc przylecieć mogą tylko 2, zaś wylecieć 3 maszyny na godzinę.