Paraliż Portu Lotniczego w Gdańsku. Kontrolerzy odpowiadają: Kierownictwo PAŻP usiłuje nas zastraszać i nękać!

- Regulamin zaproponowany przez panią prezes Oleksiak wprowadził znaczące obostrzenia w planowaniu i zmianach harmonogramów pracy, co ma gwarantować bezpieczeństwo pracy i przeciwdziałać zmęczeniu kontrolerów - czytamy w komunikacie. - Jak się okazuje, w wyniku braku przeprowadzonych analiz, wprowadzona zmiana doprowadziła do paraliżu funkcjonowania organów, takich jak Służba Kontroli Zbliżania Gdańsk czy Służba Kontroli Lotniska Gdańsk. Pracownicy domagają się respektowania nowych, bezpieczniejszych rozwiązań przyjętych w Agencji jednak pracodawca nie jest w stanie wywiązać się z wdrożonych regulacji co doprowadza do notorycznego łamania prawa przez kierownictwo. Brak kompetencji po stronie zarządu

PAŻP nie może odbierać pracownikom prawa do urlopu czy zwolnienia lekarskiego.