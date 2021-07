Pacjentka leczona w Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku chce karmić dziecko piersią. Szpital odmawia z powodu leków, jakie kobieta przyjmuje

- Jeszcze w poniedziałek rano Basia nakarmiła naszą córeczkę - mówi Grzegorz, partner Barbary. - Jednak od momentu przyjęcia do szpitala jest to niemożliwe. Barbara nie jest przy tym osobą, która mogłaby komukolwiek w czymkolwiek zagrażać, a zakaz kontaktu z dzieckiem pogłębia jej depresję. We wszystkich szpitalach można już odwiedzać chorych, a na Srebrzysku cały czas jest stan epidemii. Walczymy, by małą dać do karmienia, bo z każdym dniem jest coraz gorzej. A przecież wiadomo, że choroba przerwała czas, gdy rodzą się więzi emocjonalne dziecka z mamą. Uważam, że szpital narusza standardy opieki poporodowej.