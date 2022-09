Otworzono nowy magazyn LPP w Będzieszynie. To tu będą realizowane zamówienia internetowe z całej Polski i Europy |ZDJĘCIA

Fulfillment Center w Będzieszynie, gm. Pruszcz Gdański k/ Pruszcza Gdańskiego będzie dedykowany obsłudze e-commerce i jest obecnie największym tego typu magazynem w sieci dystrybucji grupy LPP. Na powierzchni liczącej łącznie 64 tys. mkw. pomieści do 6 mln sztuk odzieży i akcesoriów. Pracownicy mają realizować do 100 tys. wysyłek dziennie i tyle samo zwrotów. Inwestycja wspiera dystrybucję zamówień online do klientów Grupy w Polsce, Niemczech, Ukrainie, krajach bałtyckich oraz we Włoszech i Hiszpanii. Fulfillment Center w Będzieszynie jest pierwszym obiektem otwieranym pod auspicjami operatora logistycznego - LPP Logistics.