Otwarto punkt szczepień masowych w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. Będzie przyjmować 1500 osób dziennie!

- Każdy tydzień przynosi nam kolejne powody do radości i nadzieję na uzyskanie zbiorowej odporności, którą mamy szansę nabyć dzięki szczepieniom przeciwko COVID-19 - mówiła podczas konferencji Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Po piątkowym otwarciu punktu szczepień powszechnych w hali centrum sportu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębowej 21, otwieramy kolejny, tym razem w hali ERGO ARENA. W tym miejscu planujemy szczepić codziennie od tysiąca do tysiąca pięciuset osób.

- Ta grupa powinna mieć jak najszybciej i jak najdogodniej przeprowadzone szczepienia - podkreśliła. - My jako samorządy organizujący te punkty szczepień powinniśmy o nich zadbać, idea solidarności nie powinna być tylko w gablocie muzealnej, ale działać na co dzień.

Prezydent Dulkiewicz poinformowała również o liście wysłanym do Michała Dworczyka, szefa KPRM, w sprawie szczepień osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

- Trójmiasto i okoliczne powiaty są dobrze przygotowane do programu szczepień - zapewnił.

Jak zarejestrować się na szczepienie w Ergo Arenie?

Rejestracja na szczepienie w Ergo Arenie jest możliwa za pośrednictwem całodobowej, bezpłatnej infolinii 989, specjalnej strony internetowej oraz bezpośrednio w punkcie szczepień pod numeramitel. 58 763 40 97 i 603262 205.

W związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym niemożliwe jest zgłaszanie się osobiste do punktów szczepień w celu rejestracji. Pacjent z wyznaczonym na dany dzień terminem szczepienia powinien kierować się do wejścia A3, zlokalizowanego vis a vis głównego wjazdu. Dla ułatwienia dojścia ustawione będzie specjalne oznakowanie, kierunkujące do miejsca szczepień.