Oszust chciał okraść 48-latkę, a zamiast tego kobieta zyskała... 250 złotych

Kobieta zgłosiła się do kartuskiej komendy policji we wtorek 15 lutego, całe zajście zaś miało miejsce w niedzielę 13 lutego. Jak podaje st. post. Aldona Domaszk, oficer prasowy KPP w Kartuzach, 48-letnia mieszkanka naszego powiatu ok. godz. 21 otrzymała link, okraszony logiem jednej z firm kurierskich.