"Orzeł. Ostatni patrol". Adam Kupaj o książce "Dzieje ORP Orzeł", a także roli bosmana Aleksandra Kaweckiego. Trudno było ją zagrać? WIDEO Klaudia Lewandowska

"Orzeł. Ostatni patrol" zawitał do Gdyni. Film został wyświetlony podczas pokazu, który odbył się we wtorek, 11.10.2022. Poza zaproszonymi gośćmi, w Gdyńskim Centrum Filmowym pojawił się Adam Kupaj. Aktor opowiedział nam m.in. o swojej roli. Sprawdźcie, co zdradził.