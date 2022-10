"Orzeł. Ostatni patrol". Tomasz Schuchardt o pracy na planie produkcji i współpracy z Jackiem Bławutem. Aktor zdradził, o czym jest film

"Orzeł. Ostatni patrol". Tomasz Schuchardt o pracy na planie

Chociaż premiera filmu "Orzeł. Ostatni patrol" miała się odbyć kilka lat temu, na przeszkodzie stanęła pandemia koronawirusa. Okręt dopłynął jednak do celu i już od piątku, 14.10. będzie go można oglądać w kinach. Okazję do tego, by zobaczyć go nieco wcześniej, mieli uczestnicy pokazu, który odbył się we wtorek, w Gdyńskim Centrum Filmowym.

W Gdyni pojawił się m.in. Tomasz Schuchardt, aktor, który wystąpił w filmie Jacka Bławuta. W rozmowie z nami wyjawił, jak czuł się tuż przed pokazem.