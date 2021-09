Open'er Festival 2022. Do składu dołączają Dua Lipa, Jessie Ware i Martin Garrix

Nie ma wątpliwości co do tego, że Open'er Festival 2022 to najbardziej wyczekiwana edycja w historii tego muzycznego wydarzenia. Kogo będzie można tam zobaczyć i posłuchać na żywo w przyszłoroczne lato?

Open'er Festival po raz ostatni odbył się w 2019 roku. W związku z wybuchem pandemii COVID-19, edycja w 2020 roku została odwołana, podobnie jak w 2021 roku. W tym roku zamiast tradycyjnego festiwalu zorganizowano projekt Open'er Park - cykl kameralnych koncertów w gdyńskim parku Kolibki. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że branża koncertowa w końcu powoli wraca do normy, a co za tym idzie Gdynia wkrótce będzie mogła znów powitać jeden z największych festiwalowych tłumów w Europie.

Organizator wydarzenia agencja Alter Art ogłosiła, że jego headlinerką będzie Dua Lipa. Dołączyła tym samym do ogłoszonych już headlinerów gdyńskiego festiwalu: Imagine Dragons (29 czerwca), Twenty One Pilots (30 czerwca), Chemical Brothers (2 lipca).

Wiadomo już, że artystka wystąpi w piątek, 1 lipca. Będzie to jej druga wizyta w Gdyni. Podcz koncrtu z pewnością nie zabraknie jej największych przebojów, jak "Love Again", "New Rules", czy "Don't Start Now".

To jednak niejedyne dobre wieści - do składu festiwalu dołączają bowiem także holenderski DJ i producent muzyczny Martin Garrix, brytyjska piosenkarka łącząca muzykę taneczną, R&B i elektronikę Jessie Ware, jazzowy zespół z Londynu Sons of Kemet czy charyzmatyczna wokalistka znana ze śpiewania w post-punkowym londyńskim zespole Savages - Jehnny Beth.