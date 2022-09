Open Source Art Festival w Sopocie. XII edycja już teraz (22-25 września 2022 roku)

Open Source Art Festival w Sopocie

Open Source Art Festival to festiwal o randze międzynarodowej. Jest nawiązaniem do takich festiwali jak: Atonal – Berlin / REWIRE – Holandia / TRANSMEDIALE – Niemcy / MUTEK –Canada / Unsound – Kraków / Up To Date - Białystok.

Zamysł artystyczny wydarzenia opiera się na kameralnym przedstawieniu muzyki przez artystów. W tym wypadku odbiorcy będą mogli odbierać dźwięki i formy wizualne bardziej osobiście.

Wśród zaproszonych gości są artyści, którzy w swoich pracach posługują się dźwiękiem i czynią to w twórczy oraz innowacyjny sposób.

