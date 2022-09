Piekło wojny w dziełach wielkiego kalibru na 47 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Dziejami okrętu podwodnego „Orzeł” w roku 1958 zajmował się już znakomity twórca filmów akcji tamtego czasu Leonard Buczkowski. Ale tamten film i film Jacka Błauta to dzieła absolutnie nieporównywalne. Jedyna cecha wspólna ich filmów to identyczny czas projekcji: 104 minuty. Na tym podobieństwa się kończą. Buczkowski, mistrz rzetelnego fabularnego kina akcji tamtej zamierzchłej epoki, dramatyczne losy polskiego okrętu przedstawił na podstawie scenariusza napisanego z Januszem Meissnerem, który w czasie wojny służył w lotnictwie, a po wojnie napisał słynne poczytne wówczas książki, m.in. „Żądło Genowefy” i „L jak Lucy”. Jacek Bławut scenariusz do swojej wizji wojny z punktu widzenia załogi okrętu podwodnego, napisał samodzielnie.

