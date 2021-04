"Odważny i konieczny czyn": Pikieta przed gdańskim sądem w obronie mężczyzn, którzy obalili pomnik ks. Jankowskiego

- Dziękujemy! Solidarność naszą bronią! Nigdy, przenigdy, nie będziesz szedł sam! - skandowało około 20 osób zebranych przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe, gdzie przed południem, we wtorek 27 kwietnia 2021 roku, rozpoczynała się kolejna, trzecia już rozprawa trzech warszawskich aktywistów. Zgromadzeni na sądowych schodach, trzymali kartony z hasłami „Episkopat poucza nas o moralności... Niech zacznie od siebie!! Dziwisz się?” czy „Ks. Jankowski. Hańba Solidarności”, a na oknie sądu powiesili duży, czerwony transparent z napisem „Wierzymy ofiarom”. Uczestnikom pikiety towarzyszyło ok. 20 policjantów i podobna liczba dziennikarzy.

Trzej mężczyźni w nocy 21 lutego 2019 r. podważyli cokół monumentu, a następnie, ciągnąc linę przywiązaną do szyi figury, przewrócili ją na podłożone wcześniej opony samochodowe. Akcja była odpowiedzią na oskarżenia o seksualną przemoc prałata wobec nieletnich i została upubliczniona na nagraniu umieszczonym w internecie.

Proces, w którym prokuratura zarzuciła im chuligańskie znieważenie pomnika oraz uszkodzenie mienia , którego wartość oszacowana została na ok. 30 tysięcy złotych, rozpoczął się 1 marca 2021 r.

„[…] Oskarżamy Henryka Jankowskiego, księdza katolickiego, kapelana NSZZ Solidarność, wieloletniego proboszcza parafii pw. św. Brygidy w Gdańsku, o podły i haniebny gwałt na godności, wolności seksualnej i prawie do prywatności oraz wykorzystanie trudnej sytuacji społecznej młodych ludzi powierzonych jego opiece; o liczne zamachy na godność oraz o dyskryminację osób i społeczności poprzez szerzenie mowy nienawiści, publiczne głoszenie poglądów antysemickich i lżenie ludzi o odmiennych poglądach politycznych w swych kazaniach [...]”.

Sprawcy od początku nie kryli swoich tożsamości. We wspólnym oświadczeniu napisali:

- My niżej podpisane i podpisani działaczki i działacze pierwszej Solidarności oraz członkowie i członkinie Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ Solidarność, Lechu Wałęsie, dziękujemy Konradowi Korzeniowskiemu, Rafałowi Suszkowi i Michałowi Wojcieszczukowi za odważny i konieczny czyn, jakim było usunięcie z przestrzeni publicznej w Gdańsku pomnika ks. Henryka Jankowskiego. Przyznajemy, że powinniśmy byli zrobić to my, ludzie pierwszej Solidarności, był bowiem ksiądz Jankowski kapelanem naszego NSSZ Solidarność oraz członkiem KO przy przewodniczącym NSZZ Solidarność, Lechu Wałęsie - odczytała list sygnowany przez działaczy opozycji z czasów PRL, Danuta Kuroń, która na protest przyjechała z Warszawy.